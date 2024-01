Pharrell Williams für Louis Vuitton: Die Cowboys eroberten Paris

Williams bediente sich der ganzen Palette an Symbolen und schuf eine Hommage an die „Native Americans“ sowie die Ursprünge der amerikanischen Arbeitskleidung. Er interpretierte den Westerngürtel und die Workwear-Stiefel neu. Die Schuhe wurden in Zusammenarbeit mit der Marke Timberland entwickelt. Es gibt drei Versionen der Stiefel, in der Luxus-Variante trägt die Zunge das Louis Vuitton Monogram in echtem Gold. Neben dem Arbeiter stolzierte der amerikanische Dandy mit Pelzmantel oder Fransenjacke über den Laufsteg.