Modeklassiker: Fendis Baguette-Bag feiert 25. Geburtstag

Die 90er feiern schon seit einiger Zeit ihr Mode-Comeback. Da ist es nur logisch, dass auch einer der Accesoireklassiker jener Tage nach wie vor ein begehrtes Kultobjekt ist. Die rechteckige Baguette-Bag des italienischen Luxuslabels Fendi wurde 1997, vor 25 Jahren, von Silvia Venturini Fendi entworfen. Genauso wie der gleichnamige französische Brotklassiker wird auch die kleine Tasche von ihrer Trägerin (oder ihrem Träger) lässig unter den Arm geklemmt.

Schon Carrie Bradshaw aus dem Serienklassiker "Sex and the City" war ein Fan der ersten Stunde. Mit dem Satz "It’s not a bag, it’s a Baguette!" (Es ist keine Tasche, es ist eine Baguette!), gab sie dem Accessoire einen festen Platz in der Popkultur. Die Figur der New Yorker Kolumnistin häufte im Verlauf mehrerer Staffeln eine regelrechte Fendi-Baguette-Kollektion an: