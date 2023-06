Mode-Highlight auf Sommernachtstraum: Alles über Garancas Kleider

So dezent sie sich im Alltag gibt, so sehr setzt die gefeierte Mezzosopranistin Elina Garanča bei ihren Bühnen-Auftritten auf große Roben. In den letzten Jahren wurde die gebürtige Lettin noch mutiger was ihre Outfits angeht.

Gleich drei Kleider präsentierte Garanča beim diesjährigen Sommernachtstraum vor dem Schloss Schönbrunn am 8. Juni. Sie entschied sie sich - wie schon in den letzten Jahren - für die pompösen Kreationen von Designer Niko Niko, der auch schon des Öfteren ihre Kollegin Anna Netrebko einkleidete und Denver Clan-Star Linda Evans zu seinen Kunden zählt.