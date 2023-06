Mit diesem Kleid kann Sylvie Meis nur auffallen

Wer alle Blicke auf sich ziehen will, kann sich ein Beispiel an der Garderobe von Sylvie Meis nehmen.

Bei der Sommerparty von Raffaello zeigte sich die Moderatorin in einem opulenten Neckholder-Tüllkleid mit Rüschen. Nicht nur der viele Stoff war ein Hingucker, vor allem die neongrüne Farbe hatte es in sich. Der Entwurf stammt von dem australischen Label Bronx and Banco und kostet 1.500 Euro.