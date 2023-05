Met Gala: Viele legendäre Kleider und einige kritische Stimmen

Sie versammelte das Who is Who der Promi-Welt auf ihrer Met Gala, die unter dem Motto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" stand. Eine große Ausstellung über das Schaffen des 2019 verstorbenen Designers startet nach der großen Modeparty, bei der alle Lagerfeld in Form von seinen exklusivste Kleidern des Modemachers ehrten oder auf neue Entwürfe in Schwarz-Weiß setzten - so wie der Designer selbst jahrzehntelang gekleidet war.

➤ Hier mehr lesen: Glitzer & Vintage: Die Glamour-Roben der Romy-Nacht 2023

Best Dressed

Rihanna trug die opulenteste Robe aus weißen Rosen von Valentino, Nicole Kidman punktete mit einem roséfarbenen Chanel-Kleid, das sie 2004 für den legendären Werbespot für das Parfum "Chanel Nr. 5" getragen hatte.