Mehr als ein Hochzeitkleid an einem Tag - nicht nur bei J.Lo

Die niederösterreichische Hauptfrau Johanna Mikl-Leitner bekam für ihren Sager, dass man auch mit drei Ballkleidern auskommen könnte, viele hämische Kommentare. Dabei sind drei Kleider im Kasten nichts im Vergleich, was US-Schauspielerinnen an Couture an einem Tag benötigen.

So hatte Jennifer Lopez, die heuer zum vierten Mal Ja gesagt hat, bereits bei ihrer offiziellen Trauung in Las Vegas im Juli zwei Brautkleider "verbraucht".

Zum offiziellen Fest auf dem Anwesen ihres Angetrauten Ben Affleck im US-Bundesstaat Georgia wurden noch einmal neue Kleider gefertigt. Der Designer Ralph Lauren kleidete die Sängerin und Schauspielerin für ihren großen Tag neu ein - jedes einzelne Kleid ist rund eine Million Euro wert. Diese zeigte die Schauspielerin jetzt via Instagram ihren Fans.

So präsentierte sich Lopez zum Beispiel mit Stehkragen und einer ausladenden, gerüschten, mehrere Meter langen, handgefertigten Schleppe. Zudem trug sie einen zwei Meter langen Schleier.