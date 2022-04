Luxus zum kleinen Preis: Ebay verkauft jetzt leicht beschädigte Mode

Selbst bei den besten und teuersten Marken kommen sie vor: Kleine Makel, die während der Produktion von Mode, Schuhen und Taschen unweigerlich auftreten. Dadurch gilt das betroffene Produkt in den meisten Fällen jedoch als unverkäuflich - und wird in vielen Fällen weggeschmissen oder verbrannt. Hinzu kommt Ware, die, wenn sie in einem Schaufenster ausgestellt wurde, ebenfalls oft nicht mehr regulär angepriesen werden kann.

Kleiner Makel, dafür stark reduziert

Ebay möchte diese leicht beschädigten, "unperfekten" Markenprodukte jetzt an die Frau und an den Mann bringen. Mit einer neuen Plattform namens "Imperfect" möchte das Online-Auktionshaus den durchaus noch gut tragbaren Kreationen ein zweites Leben ermöglichen.

Modehäuser wie Saint Laurent, Givenchy und Off-White finden sich auf der Markenliste der bislang nur in Großbritannien aktivierten Website. Dort werden sie um bis zu 60 Prozent günstiger angeboten.

Mit "Imperfects" wolle Ebay nicht nur den "zunehmenden finanziellen Druck" der Kundschaft adressieren, sondern auch im Sinne der Nachhaltigkeit frühere "Wegwerfware" weiterverwenden.

Sollte das Konzept ein Erfolg werden, dürfte die Ausweitung auf andere Märkte wie Österreich somit nur eine Frage der Zeit sein.