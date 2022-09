Luxus-Kleider und Modeikonen auf dem roten Teppich von Venedig

Das erste Mal in Venedig war Julianne Moore (Bild unten) 1986, als sie noch unbekannt in einer US-Seifenoper spielte. „Wenn ich damals gewusst hätte, dass ich die Vorsitzende der Jury sein werde, wäre ich in den Kanal gefallen“, erzählt die 61-Jährige über ihren Jury-Chefposten der diesjährigen Film-Festspiele von Venedig.

Die Oscarpreisträgerin ist für ihre diverse Rollenauswahl bekannt. Auch in Sachen Mode mag sie den großen Unterschied. „Ich trage privat nur Jeans, T-Shirts und Sneakers. Aber wenn ich einen offiziellen Abendtermin habe, dann mache ich auf Glamour“, erklärte sie in einem KURIER-Interview. Ihre exklusiven Roben können sich auch am Lido sehen lassen. Im transparenten Pailletten-Kleid von Valentino eröffnete Moore selbstbewusst die Festspiele, ein tief ausgeschnittenes Samtkleid von Armani Privé folgte.