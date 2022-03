Louis Vuitton: Jugendliche Herbstmode im Pariser Musée d’Orsay

Das Pariser Musée d’Orsay ist für seine Kunstsammlung aus dem 19. Jahrhundert bekannt und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher in seinen Bann. Das Erdgeschoß des berühmten Museums ist mit Statuen übersät und wurde nun zur Kulisse der französischen Luxusmarke Louis Vuitton. Am Montag präsentierte das Label seine Mode für die Herbstsaison. Zwischen Marmor- und Bronzeskulpturen zeigte das Modehaus übergroße Jacken und Hemden über farbenreichen Kleidern. Dazu kamen maskuline XXL-Blazer, in der Taille gebundene Pullover und Poloshirts über Abendkleidern.

Louis Vuitton zog mit der originellen Location die Aufmerksamkeit auf die Kollektion von Kreativdirektor Nicolas Ghesquière, der seit 2013 für das Luxuslabel tätig ist.