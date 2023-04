Kritik an "giftigem" Artikel über Influencerin Jessie Weiß

Ein ehemaliger Jessie-Fan: "Ich war großer Les Mads- und Jessie-Fan. Heute gleicht ihr Account leider wirklich einer Dauerwerbesendung für Produkte, die ich mir trotz recht guten Einkommens nicht leisten kann. Und die, vom Interior abgesehen, auch gar nicht mehr meinem Geschmack entsprechen. Jessie wirkte in den letzten Jahren - auf mich - auch immer unnahbarer und unsympathischer. Ich folge ihr trotzdem. Aus Nostalgie. Und weil ich weiterhin großen Respekt davor und große Bewunderung dafür habe, was sie aufgebaut hat. Aufgrund dieses Zwiespalts habe ich mich sehr auf den Artikel gefreut. Dass er so ausfallen wird, habe ich aber nicht im Ansatz erwartet. Und bin, was viele andere hier richtig gut auf den Punkt gebracht haben, erschrocken darüber, wie man in einem Medium wie dem ZEIT Magazin so voreingenommen, subjektiv, belastend, diffamierend und nicht differenzierend über jemanden schreiben kann. Es kann keinen anderen Grund als eine große persönliche Betroffenheit der Autorin geben. Die diesen Artikel deshalb besser einer Kollegin/ einem Kollegen hätte überlassen sollen.. Es sind wirklich keinerlei neue Infos enthalten und die Autorin macht auch keinen Halt davor, Jessies Mann durch oberflächliche Floskeln doof dastehen zu lassen. Vollkommen unnötiger Artikel."