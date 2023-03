Katie Holmes zeigt, wie man einen Blazer abwechslungsreich stylt

Wie sich Blazer als Modeklassiker schlechthin für verschiedenste Termine stylen lassen, zeigte jüngst Katie Holmes in New York. Die Schauspielerin wurde auf dem Weg zu einem Business-Termin von Paparazzi in einer frühlingshaften Variante abgelichtet.

Holmes wählte den Blazer in einem kräftigen Gelbton und kombinierte dazu die passende Hose. Statt zum Hosenanzug eine klassische weiße Bluse zu kombinieren, entschied sich die 44-Jährige für ein weißes Netz-Oberteil.