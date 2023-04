Kate und Camilla: Warum die gleiche Outfit-Farbe kein Zufall ist

Der gemeinsame Auftritt nach der Skandalbiografie von Harry ist gut geplant - auch was die Kleiderwahl der Royals angeht. Demonstrativ hatte König Charles Williams Familie zu Ostern in Windsor versammelt. Vor der Messe in der St.-Georgs-Kapelle durften Medien die Familie fotografien.

Zu sehen: Eine Einheit, die auch farblich präsent war. Vor allem durch die königsblauen Outfits von Prinzessin Kate und der Queen of Consort - Camilla.