Inspirierende Sommeroutfits: Star-Style in Wimbledon

Sienna Miller und ihr Freund Oli Green waren die turtelnden Hingucker auf den VIP-R├Ąngen in Wimbledon. In einem wei├čen R├╝schenkleid mit Carmen-Ausschnitt von Ralph Lauren punktete die britische Fashionista. Miller zeigte sich danach auch auf der Tea-Party von Lauren, ebenso wie Alexa Chung. Sie trug ebenfalls ein wei├čes Outfit und k├╝sste Millers Ex Tom Sturridge nur eine Reihe oberhalb von Sienna Miller und Green.

F├╝r noch mehr Aufmerksamkeit sorgte nur David Beckham, top gestylt wie immer in einem braunen Anzug und Beleitung seiner Mutter - und ein Besuch der Royals. Herzogin Catherine ist Stammgast in Wimbledon.

Heuer kam sie mit Ehemann Prinz William. Kate setzte bei ihrem Auftritt auf ein durchaus biederes Kleid im Retro-Look in Blau mit wei├čen Punkten.