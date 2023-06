Inspiration statt Produkt-Überflutung: Einkaufen in einer Privatwohnung

Kaffee trifft Schuhe

Wie das geht, hat Luxushändler Nordstrom in New York vorgemacht. Seitdem im riesigen Flagshipstore in New York eine Kombination aus Erlebnis und Service angeboten wird, läuft das Geschäft wieder besser. Kunden werden vom Shop selbst angezogen. In der „Shoe Bar“ etwa kann man bei Cocktails und Kaffee die neuesten Schuhkollektionen anprobieren.

In den USA ist man hinsichtlich dieser Erlebniswelten bereits eindeutig weiter, dort wird im Adidas-Store Yoga und Cross-Fit angeboten und ein Nike-Flagshipstore in ein Stadion verwandelt.

Wiener Altbauwohnung

Von Übersee haben sich auch Carola Pojer und Andreea Cebuc inspirieren lassen, die in Wien eine Wohnung als erstes „shoppable Apartment“ in Österreich eröffnen (ab 23. Juni, Neubaugürtel 20/7).

Auf 190 m2 kann alles gekauft werden – von den Bildern, über die Lichtschalter bis hin zu den Flohmarkt-Raritäten im Ankleidezimmer.

Die Idee hatten beide unabhängig voneinander bei einem Besuch in einem Apartment-Shop in New York. „Wir schwärmten, wie toll es wäre, das in Wien zu machen, aber mit dem speziellen Flair einer Altbauwohnung“, erzählt Pojer, eine der erfolgreichsten Influencerinnen Österreichs.