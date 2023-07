Herzogin Sophie: Neuer Liebling unter den Brit-Royals

Jetzt muss sie vor dem Rest der Königsfamilie keinen Knicks mehr machen. Sophie von Wessex wurde von einer Gräfin (der ein reiner Höflichkeitstitel ist) zur Herzogin ernannt.

Damit ist die Ehefrau von Prinz Edward nicht mehr Countess of Wessex, sondern Duchess of Edinburgh. Es sei Prinz Philips Wunsch gewesen, den Titel an Edward und damit auch an die bürgerliche Sophie weiterzugeben, wie Palastinsider wissen wollen.