Endlich wieder ein Gala-Event, um sich ordentlich aufzubrezeln. Das dachten sich wohl viele Society-Sternchen und Prominente bei der "Tribute to Bambi" Verleihung in Berlin. Auffällig dabei waren die sexy Roben, die am roten Teppich gezeigt wurden. Viele Gäste wählten tief ausgeschnittene oder schulterfeie Kleider.

Auffallen wollten wohl auch die Models Kim Hnizdo und Alena Gerber, die sich küssend vor den Fotografen zeigten.

Und: Alle drei Ex-Freundinnen bzw. Frauen von Boris Becker trafen sich an diesem Abend: Barbara Becker, Lilly Becker und Sandy Meyer-Wölden.

Die Looks vom roten Teppich: