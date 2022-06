HA HA HA: Harry Styles geht für Gucci unter die Designer

Dass Harry Styles nun für Gucci unter die Designer geht, ist gar nicht so überraschend. Bereits seit Jahren trägt das ehemalige "One Direction"-Bandmitglied gerne die Mode des italienischen Labels und war auch in einigen Gucci-Kampagnen zu sehen.

Der Name der Kollektion steht für die gemeinsamen Initialen der langjährigen Freunde, die sich beide einem genderfluiden Modeansatz verschrieben haben. So ließ sich Styles erst vergangenen Dezember in bodenlanger Gucci-Robe für das Cover der amerikanischen Vogue ablichten.