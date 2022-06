"Coastal Grandmother": Großmütter sind die neuen Modevorbilder im Netz

Strandhaus in den Hamptons

Inspiriert von Küstenlandschaften der US-Ostküste, Ausflügen zum Bauernmarkt und langen Strandspaziergängen, verspricht er Luftdurchlässigkeit, Komfort und - dank der eingeschränkten Farbpalette - unendliche Kombinationsmöglichkeiten.

Klares Modevorbild ist Schauspielerin Diane Keaton im Filmklassiker "Was das Herz begehrt" aus dem Jahr 2003. Darin spielt sie die Mutter Erica Barry, die in einem Strandhaus in den Hamptons lebt und dabei stets grobe Strickjacken, luftige Hemden und einen Fischerhut trägt.