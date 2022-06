Nagel-Tattoos: Jetzt wird nicht mehr geklebt, sondern gestochen

Bei der Designwahl kann ruhig auf trendige Farben und Motive zurückgegriffen werden. Da statt der Haut der Fingernagel tätowiert wird, sind die Nagel-Tattoos nämlich nicht permanent. Nach einigen Monaten ist das Tattoo mit dem herauswachsenen Nagel verschwunden - je nachdem, wo es am Nagel platziert wurde.

"Die Tätowierung wird im Grunde nur in die Oberfläche des Nagels geritzt, so dass sie einfach mit dem Nagel herauswächst", erklärt etwa die Tätowiererin Gabby Pignanelli gegenüber der Zeitschrift Allure. "Es geht nicht tief genug in den Nagel, um das Nagelbett zu treffen."