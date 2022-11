England: Hobby-Schatzsucher findet mittelalterlichen Ehering

Nigel Mills, Experte für Münzen und Antiqitäten des Auktionshauses Noonans zeigt sich begeistert: "Der Ring ist in nahezu perfektem Zustand. Ein pyramidenförmiger Diamant ist in seinem erhabenen Ringkasten eingebettet, sodass der Ring oben spitz zuläuft. Er besteht aus zwei ineinander verschlungenen Bändern, die die Verbindung zweier Menschen symbolisiert." Auch eine Inschrift lässt sich im jahrhundertealten Ehering noch deutlich entziffern. Auf altfranzösisch steht da: "ieo vos tien foi tenes le moy" - "Ich halte deinen Glauben, halte du meinen."

Geschichte

Es lässt sich sogar noch rekonstruieren, wer den filigranen Goldring einst am Finger trug. Die Stelle, an der der Ring gefunden wurde, gehörte einst zu den Ländereien, die von Baron Henry de Broc erworben wurden, der in der ersten Hälfte der 13. Jahrhunderts lebte. Sie landeten über die Generationen schließlich im Besitz der Familie Brook. Aufgrund der außergewöhnlichen Qualität des Schmuckstücks wird vermutet, dass es sich um den Ehering der Joan Brook handelt, der ihr zur Hochzeit im Jahr 1388 von ihrem Mann Thomas Brook angesteckt wurde. Joan war zum Zeitpunkt der Hochzeit bereits eine wohlhabende Witwe und Erbin, und trug so maßgeblich zum Reichtum der Familie Brook bei. Ihretwegen geht der Ring unter der Bezeichnung "Lady Brook Diamantring" in die Auktion. Die Grabstelle des Ehepaares in Thorncombe lässt sich noch heute besichtigen.

Der glückliche Finder ist sich jedenfalls sicher: "Es wird wohl nie wieder einen Ring geben, der diesem gleicht. Damals war jeder Ring einzigartig, nicht massenhaft reproduziert wie heute. Er ist umwerfend."