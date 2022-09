Die Cargohose ist zurück: Wie Promis sie stylen

In den Neunzigerjahren waren sie überall: Girlbands trugen die Cargohose besonders gern zur Schau und beeinflussten damit Millionen Fans. Irgendwann waren die Zeiten der gesanglichen Gruppierungen vorbei und auch die Cargohose wurde immer seltener auf den Straßen gesichtet.

Spiel mit Kontrasten

Das ändert sich nun. Promis wie Rihanna haben den das weite und somit komfortable Bein wieder für sich entdeckt - nicht zuletzt aufgrund des großen Comebacks von Neunzigerjahre-Mode. Und sie zeigen vor, wie die Hose in der kommenden Herbst/Winter-Saison richtig gestylt wird.

Rihanna hat sich für die Luxusversion im Camouflage-Look vom französischen Luxusmodehaus Celine entschieden. Ähnliche Modelle können für wenige Euro in Vintageläden gefunden und so wie an der Sängerin zu sehen, als Kontrast zu Glitzer-Heels und knalligem Kunstpelz getragen werden.