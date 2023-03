Der nächste Trend: Virtuelle Mode auf der Metaverse Fashion Week

Luxusmarken

So werden bei der MVFW die neuesten Modestücke ebenfalls auf den Laufstegen präsentiert - allerdings nicht an Models, sondern an Avataren. Es gibt Veranstaltungen und virtuelle Partys. Besucherinnen und Besucher können die virtuelle Mode in Schaufenstern bewundern oder ihre eigenen Avatare in Shop mit NFTs (Non-Fungible Tokens) ausstatten. Die Bezahlung wird über ein Krypto-Wallet-Konto abgewickelt.

Viele Luxusmodehäuser machen bereits zum zweiten Mal bei der Veranstaltung mit. Die Marken Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Dundas und DKNY gehören nach der MVFW 2022 etwa zu den erfahrenen Teilnehmern. Sie bespielen heuer erneut ihre eigenen Räumlichkeiten mit Ausstellungen, digitalen Produktpräsentationen oder Kunstgalerien.