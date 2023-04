Das Kostüm ist zurück: Aber nicht so bieder wie früher

Und jetzt also wieder rein in das brave Kostümchen? Es wird zumindest neu interpretiert und mit dem bornierten Image gespielt. Das schlichte Ensemble wird durch bauchfreie Tops oder lockere T-Shirts gebrochen. Auch Accessoires wie Ketten und derbe Schuhe kontrastieren. Wer einfach nur ganz adrett angezogen sein will, dem zeigt die monegassische Fürstenfamilie von Beatrice Borromeo bis Caroline von Monaco vor, wie das mit einem bravem Tweed-Kostüm perfekt gelingt.