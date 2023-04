Cartier Crash: Wie eine deformierte Armbanduhr Kultstatus erlangte

Der erste Blick lässt einen am eigenen Sehvermögen zweifeln. Mit dieser Armbanduhr stimmt doch etwas nicht? Tatsächlich ist die Cartier Crash – von der hier die Rede ist – voll funktionsfähig. Und nebenbei auch ein echter Verkaufsschlager am Uhrenmarkt.

Der tragbare Zeitanzeiger wird nicht nur von Sammlern geschätzt. Das sonderbare Stück, das wegen seines verzogenen Gehäuses und seiner zerlaufenen Kontur an ein surreales Gemälde von Salvador Dalí erinnert, schmückte in der Vergangenheit auch Stars wie Jay-Z oder Kim Kardashian.

Aber alles von Anfang an. Die Erfolgsgeschichte des Schmuckstücks nimmt 1967 in London ihren Lauf. Ein Kunde brachte damals eine bei einem Autounfall beschädigte Uhr in ein Cartier-Geschäft zur Reparatur. Der Aufprall – bei dem wohl auch ein Brand ausbrach – hatte das einst ovale Gehäuse zum Schmelzen gebracht. Jean-Jacques Cartier, der Urenkel des Firmengründers Louis-François Cartier, war "von der Form so angetan, dass er beschloss, sie zu reproduzieren", steht in Dokumenten des Unternehmens geschrieben.

Zufall oder MaĂźanfertigung?

Die Geschichte ist umstritten. Auch innerhalb des Cartier-Clans. Francesca Cartier Brickell, die Enkelin des GrĂĽnders Jean-Jacques, schrieb etwa in ihrem 2019 erschienenen Buch "The Cartiers", es habe sich bei dem Modell ursprĂĽnglich um eine MaĂźanfertigung fĂĽr treue Kundinnen und Kunden gehandelt.

Unabhängig von ihrer Entstehungsgeschichte: Die Cartier Crash umgibt bis heute eine gewisse Mystik, wie Benjamin Clymer, Gründer der Luxusuhrenseite Hodinkee, gegenüber CNN erklärt. "Ich denke, die Geschichte ist einfach so fesselnd, so wunderbar und romantisch und verrückt. Und dann der Name: Cartier Crash mit den doppelten Konsonanten – das hat einfach einen Klang."

Angenommen wird, dass in der ersten Produktionsserie nur etwa ein Dutzend Uhren hergestellt wurden. Die asymmetrische Form der Uhr erschwerte ihre Herstellung. Die für Cartier typischen römischen Ziffern und schwertförmigen Zeiger erwiesen sich am ebenfalls verzerrten Zifferblatt als schwer lesbar.