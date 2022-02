Hochkarätiger Diamant aus dem All kommt unter den Hammer

Im Schmuckhandel galten schwarze Diamanten, die durch eine Vielzahl von Grafit-Einschlüssen ihre Farbe erhalten, über lange Zeit als minderwertige Ware. In den vergangenen Jahren habe sich der schwarze Edelstein jedoch gemausert, weiß Köchert: „Das Faszinierende an ihm ist, dass er zwar nicht das Feuer eines weißen Diamanten hat, jedoch manchmal über einen intensiven harten Glanz verfügt. Ein Collier aus solchen Steinen beispielsweise kann etwas ganz Besonderes sein.“ Zwar seien die schwarzen Edelsteine in seiner Filiale noch ein Nischenthema, allerdings bemerkt der Juwelier ein steigendes Interesse an anders getönten Diamanten. Weiße mögen nach wie vor als Nonplusultra gelten, jedoch werde die Kundschaft zunehmend freier im Umgang mit farbigen Steinen. „Gekauft wird, was gefällt“, sagt Köchert. „Und das kann zum Beispiel auch ein Schmuckstück mit braunen Diamanten sein. So etwas verkaufen wir sehr oft.“