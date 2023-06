Angelina Jolies Neustart: Plötzlich Modedesignerin und Operndiva

Mode? Mit diesem Thema wollte sich Angelina Jolie eigentlich nie allzu viel beschäftigen. Fragen über Vorlieben in Sachen Look und Style waren in Interviews meist unerwünscht, Einladungen zu Fashion-Shows schlug der Hollywoodstar stets aus.

„Stiefel, ein Lieblingsmantel, eine Lieblingstasche, ich wechsle die Sachen nicht oft, verstehen Sie?“, erklärte sie in einem ihrer raren Interviews mit der US-Vogue.