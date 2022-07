25 Jahre Versace-Mord: Das tragische Ende eines Modefürsten

Als Gianni Versace am 15. Juli 1997 nach einem Morgenspaziergang zu seiner Villa "Casa Casuarina" am Ocean Drive in Miami Beach zurückkehrt, wartet dort bereits sein Mörder. Mit zwei Pistolenkugeln tötet er den 50-jährigen Designer. Und so endet vor genau 25 Jahren auf tragische Weise ein Leben, das selbst für die exzentrische Modewelt neue Maßstäbe gesetzt hatte.

Der Täter ist schnell identifiziert: Andrew Cunanan, ein 27-jähriger Serienmörder, geführt auf einer FBI-Liste mit den zehn meistgesuchten Verbrechern. Vier weitere Morde werden ihm zur Last gelegt. Gianni Versace befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Er hat aus dem Nichts innerhalb von zwei Jahrzehnten ein Modeimperium erschaffen, schwelgt in Glamour und Luxus.

Versace entwarf für die Geliebte

Geboren am 2. Dezember 1946 in Reggio Calabria, erblüht im Schneideratelier der Mutter schon früh seine Begeisterung für Mode. 1972 zieht er nach Mailand, arbeitet zunächst für verschiedene Labels, macht schließlich 1978 seinen eigenen Namen zur Marke. Gianni Versace ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In den 1980er-Jahren entwickelt sich Mailand zur Modemetropole, bricht die Pariser Dominanz. Unterstützt von der mächtigen italienischen Textilindustrie sorgt eine neue Designer-Generation für Furore.

Vor allem zwei Namen sind in aller Munde: Giorgio Armani und Gianni Versace. Der größtmögliche Kontrast, den Mode bieten kann. Hier: ein androgyner Look in Beige und Grau. Dort: eine bis in den Exzess gesteigerte opulente Sinnlichkeit. Oder wie es Anna Wintour, die Chefredakteurin der "Vogue USA", einmal beschrieb: "Armani entwirft für die Ehefrau, Versace für die Geliebte".