Mit Hunden im Auto unterwegs

Katzen bleiben gerne, wo sie sind. Für die meisten Samtpfoten bedeutet Transport Stress. Ob mit privatem Pkw oder öffentlichem Verkehrsmittel – der Vierbeiner muss in die Box.

Kaum eine Katze steigt freiwillig in Auto oder Autobus. "Man kann nur versuchen, ihr das Unangenehme etwas zu erleichtern", sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter. Das gelingt, indem die Katze schon in jungen Jahren an die Box gewöhnt und die Box nicht nur mit dem Tierarzt-Besuch in Verbindung gebracht wird: Steht die Hartplastik-Kiste mit Gitter immer frei zugänglich im Zimmer, liegt eine weiche Decke darin, nützt der Vierbeiner den Transportbehelf unter Umständen sogar als gemütliches Schlafquartier. Die Duftnote, die der Liebling dabei hinterlässt, schafft dann auch bei Ausflügen vertraute Umgebung.

" Katzen müssen unbedingt in einer Box transportiert werden", sagt die Expertin. Eine Leine ist zu wenig. Die eigensinnigen Tiere folgen nicht, Freigeister sind für alle Insassen eine Gefahr.

Auch die Ausführung der Kiste entscheidet über die Sicherheit. "Ein Karton ist keine Transportbox. So eine Schachtel eignet sich nur in Notfällen. Zum Beispiel, wenn ein verletztes Tier zum Arzt gebracht werden muss", sagt Schratter. Eine straßentaugliche Ausführung ist stabil, ausbruchsicher, wasserdicht, gut belüftet und lässt sich desinfizieren. "Weidenkörbe sind hübsch, doch die Sicherheit muss in dem Fall vorgehen."