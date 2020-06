Mit dem Festnetz-Telefon Angry Birds spielen

Optisch sieht das Gerät wie alle anderen DECT-Telefone der SL-Serie aus. Das liegt aber vor allem daran, dass es sich nach wie vor um eine Design-Studie handelt und noch nichts final ist. So soll in der Front noch eine Kamera für Videotelefonie eingebaut werden. Das Telefon selbst zeichnet sich durch die stark abgerundete Rückseite aus, die an eine dickere Variante des iPhone 3GS erinnert.

Flottes Telefon

Das Design würde für ein neues Smartphone etwas altbacken wirken, im Bereich von DECT-Telefonen liegt die Latte diesbezüglich noch nicht sehr hoch. Die Kunststoff-Rückseite ist besonders anfällig für Fingerabdrücke, ebenso wie der relativ kleine Touchscreen auf der Vorderseite. Zu den Spezifikationen des Geräts konnte Gigaset noch keinerlei genauere Angaben machen, die fertige Variante soll allerdings einen Quadcore-Prozessor sowie 512 MB RAM beinhalten.

Kontakte können über die QuickSync-Software mit Android- und iOS-Geräten synchronisiert werden. Damit soll die Lücke zwischen Smartphones und herkömmlichen Telefonen geschlossen werden. Ende 2013 folgt mit Maxwell ein Tisch-Telefon, das über einen 10,1 Zoll großen Touchscreen bedient werden kann und ebenfalls auf Android basiert. Dieses Gerät war auf der IFA noch nicht zu sehen.

Nicht erstes Android-Festnetztelefon

Das SL 930 soll im Juni 2013 auf den Markt kommen und "etwas teurer als das SL920" sein. Damit dürfte der Preis voraussichtlich zwischen 150 und 200 Euro liegen. Das erste Android-Festnetztelefon ist es aber dennoch nicht: Die Deutsche Telekom hat bereits Anfang dieses Jahres mit dem Speedphone 700 ebenfalls ein Festnetzgerät auf Android-Basis präsentiert. Dieses ist allerdings nur mit einem 2,4 Zoll-Bildschirm ausgestattet, das eine Auflösung von 240 mal 400 Bildpunkten bietet.