Microsoft verzichtet auf Online-Zwang bei Xbox One

Nach einem verpatzten Start rund um die Präsentation der neuen Konsole Xbox One steigt Microsoft nun auf die Notbremse. Wie der Konzern am Mittwoch überraschend mitteilte, muss sich die neue Xbox nun doch nicht einmal pro Tag mit dem Internet verbinden, sondern kann nach der einmaligen Online-Aktivierung ohne Spieleinschränkungen offline verwendet werden. Man habe auf die Kritik der User gehört und werde daher auf die geplanten Vorgaben verzichten.



Durch den Schritt fallen auch sämtliche Beschränkungen bei Weitergabe, Tausch und Weiterverkauf von gebrauchten Spielen auf Discs weg. Auch hier hatte Microsoft rigorose Schutzmaßnahmen vorgesehen, was ebenfalls einen Proteststurm unter Xbox-Fans ausgelöst hat. Microsofts neue Konsole kommt im November um 499 Euro auf den Markt.



