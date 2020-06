Microsoft arbeitet schon an Surface-Nachfolger

Microsoft arbeitet bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart des hauseigenen Tablets im Oktober an dessen Nachfolger. Das berichtet Techradar.com, das sich dabei auf mehrere Stellenausschreibungen von Microsoft beruft, die nach der Vorstellung des Surface ausgeschrieben wurden. Insgesamt zwölf Stellenangebote, zum Großteil für Hard- und Softwareentwickler, wurden zwischen Juni und August für das Surface-Team veröffentlicht. Eine Verwechslung mit dem Microsoft-Tisch mit Touchscreen, der zuvor Surface hieß, ist ausgeschlossen, da dieses Produkt mittlerweile in PixelSense umbenannt wurde.

Alternative Energiequellen und hochwertige Oberfläche

In den Ausschreibungen ist von einem Gerät der "nächsten Generation" die Rede, an dem die neuen Mitarbeiter arbeiten sollen. Unter den Arbeitsvoraussetzungen finden sich ausserdem "rasche Produktentwicklungszyklen". Dieser Punkt deutet laut Techradar darauf hin, dass Microsoft mit seinen Konkurrenten Apple und Android Schritt halten möchte und womöglich ebenso jährlich ein neues Produkt veröffentlichen könnte. Unter den ausgeschriebenen Stellen finden sich ausserdem Hinweise auf mögliche Neuerungen für den Nachfolger des Tablets. So soll ein Entwickler "alternative Energiequellen" entwickeln, ein anderer wiederum Erfahrung mit dem komplexen PVD-Beschichtungsverfahren vorweisen können.