Mehr als ein Schnappschuss

"Eine gute Ausrüstung ist von Vorteil", sagt Zupanc und meint damit eine Spiegelreflexkamera ohne Auslöseverzögerung, mit Autofokus sowie hochwertige Objektive. Ein Telezoom von 70 bis 200 mm kommt Ungeübten entgegen, eine Blendenzahl ab 2,8 tut an lichtschwachen Tagen gute Dienste. Ein Weitwinkelobjektiv ermöglicht Spezialeffekte. Blitzlicht sollte eher dezent eingesetzt werden. Die manuellen Einstellungen müssen jedenfalls beherrscht werden.

"Amateure lernen am schnellsten, wenn sie am Display nachschauen", sagt der Profi. Wer mit der Technik experimentiert, hat bald heraußen, was sich bewährt. Bei der Gelegenheit wird auch rasch klar: "Man muss Hund und Katze auf Augenhöhe fotografieren, d. h. man muss selbst in die Knie gehen oder sich auf den Boden legen." Mit dieser Perspektive brauchen Fotografen nur noch auf den richtigen Moment zu warten, warten, warten ...