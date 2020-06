Megaupload steht kurz vor der Rückkehr

Der Megaupload-Gründer Kim Dotcom kündigte am Wochenende an, dass die Programmierarbeit für das neue Megaupload zu 90 Prozent abgeschlossen sei. Dotcom will ein neues, globales Netzwerk basteln, an dem sich Filehoster außerhalb der USA beteiligen können. Angeblich gibt es auch bereits Investoren.