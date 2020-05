Megaupload: Gefahr für heimische User

"One-Click-Hosting als Solches wird durch die bestehende Rechtslage nicht in Frage gestellt”, so Feiler. Megaupload habe mit seinem Reward-System laut Ansicht des US-Justice-Department die Nutzer zu Urheberrechtsverletzungen angestiftet. Laut Feiler sei das zwar eine "gewagte Argumentation”, stelle aber einen der zentralen Bestandteile der Vorwürfe um Megaupload dar. Ein weiteres Problem bei Megaupload ist, dass Löschungen von urheberrechtlich geschütztem Material nach Beanstandung der Rechteinhaber nicht durchgeführt wurden. "Wenn das System hatte, dann ist Megaupload in großem Umfang einer Haftung ausgesetzt”, so Feiler.



Megaupload wurde aber nicht nur verwendet, um urheberrechtlich geschütztes Material unter das Volk zu bringen. So bot der Filehoster auch eine günstige Möglichkeit, völlig legale Dateien kostengünstig einer großen Zahl an Downloadern zur Verfügung zu stellen. Besonders kleine Unternehmen, die sich keine eigene Server-Infrastruktur leisten wollen, greifen auf One-Klick-Filehoster zurück. Eine etwaige Schließung könnte sich hier sehr wohl geschäftsschädigend auswirken.



Schadenersatzforderungen durchzusetzen ist laut Feiler trotz allem nicht so einfach möglich. So besteht zwar theoretisch ein Anspruch auf Schadenersatz, kann aber in der Praxis nur sehr schwer durchgesetzt werden. "Die Gesellschaft, die Megaupload betrieben hat, wird mit großer Wahrscheinlichkeit in Konkurs gehen und Schadensansprüche und Strafzahlungen werden das Vermögen der Gesellschaft bei weitem überschreiten.”, so Feiler. "Realistisch gesprochen wird der Haftungsfonds für die Nutzer null sein.”