Maturiert mit acht: "Er hat schneller den Durchblick"

Zu 50 Prozent sind übrigens die Gene der Eltern verantwortlich für ein Kind, das schneller begreift als andere, zitiert die Psychologin aus Studien. Der kleine Laurent aus Brügge, der als freundliches, nicht eingeschüchertes Kind beschrieben wird, dürfte ebenfalls von seinen Eltern profitiert haben. Alexander und Lydia Simons, beide gut ausgebildete und viel beschäftigte Zahnärzte, sind aber in jedem Fall gut beraten, wenn sie ihren Sohn während seines Studiums begleiten. „Damit meine ich auch die Anteilnahme an seinen Erfahrungen“, so Wegricht.

Laurent möchte Mathematik studieren, hat er in Interviews mehrfach erklärt. Er konnte sich aber in dem Amsterdamer Privatgymnasium, in dem er maturiert hat, auch für Geschichte und Geografie erwärmen: „Am interessantesten fand ich den Kalten Krieg.“ Nebenbei hat er ein Praktikum bei einem Kardiologen absolviert.

Vorerst hat aber auch der hochbegabte Bub Ferien. Die letzten Tage waren für ihn doch anstrengend, gibt er zu bedenken. Und damit meint er nicht so sehr die Matura, mehr die nervigen Fragen von Journalisten bei Interviews. Diese wurden nicht auf Augenhöhe geführt.