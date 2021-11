Matthias Trattner über ein Land, das uns so fremd zu sein scheint

Mein Lieblingsbuch ist meistens das, welches ich gerade lese und zur Zeit ist es das Buch „Der längste Krieg: 20 Jahre War on Terror“, geschrieben von dem afghanischen, in Deutschland lebenden Emran Feroz, Afghanistan. Der längste Krieg der USA, der so gar nichts gebracht und Wunden hinterlassen hat. Ein Buch, das die zerrüttete Lage mal aus afghanischer Sicht beschreibt und einen realistischen Einblick in ein Land gewährt, das uns so fremd zu sein scheint.

* Der Schauspieler ist in der Hauptrolle in dem Familienmusical „Robin Hood“ zu sehen: 20. November bis 26. Dezember, buehnebaden.at

