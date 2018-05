Mathematik-Matura: „Als die Noten da waren, war es ein Schock“

„Es war eine Überraschung für mich. Normalerweise bin ich ziemlich gut in der Schule und Mathe verstehe ich eigentlich auch“, sagt Martin K. (Name geändert). Er besucht die Handelsakademie (HAK) Sacre Coeur in Wien und hat am Montag offiziell die Ergebnisse der schriftlichen Matura erfahren – wie alle Schüler in Österreich. Martin K. hat ein Nicht genügend in Mathematik. Laut ersten Hochrechnungen des Bildungsministeriums vom Freitag geht es etwa jedem fünften Schüler dieses Jahr so.

„Ich wusste, dass es schwierig war, weil so viele Fallen eingebaut waren und so viel Text war. Aber ich dachte, dass sich eine Drei ausgeht“, sagt Martin K. enttäuscht. In seiner Klasse habe sich am Montag ein „Drama“ abgespielt. Schon im Vorfeld hätte es Gerüchte von Lehrern gegeben, dass die Matura schlecht ausgefallen ist. Die Stimmung sei bereits angespannt gewesen. „Als dann die Noten da waren, war es ein Schock. Die Leute haben geweint und konnten es nicht fassen. Wir haben eigentlich lauter richtig gute Schüler“, fährt Martin fort. Auch Sabine L. (Name geändert), die die HAK in Hollabrunn besucht, hat einen Fünfer, wie sie am Montag erfahren hat. „Ich habe im Vorfeld viel gelernt und war recht optimistisch. Wenn ich die Vorjahresbeispiele durchgenommen habe, hatte ich immer ungefähr einen Dreier“, erzählt sie. In ihrer Parallelklasse hätte die Hälfte der Schüler ein Nicht genügend. „Wir haben den Stoff in dieser Form nicht geübt“, sagt sie.

Das kritisiert auch Simon Parisot. Der 18-Jährige ist Schulsprecher des Gymnasiums GRG 15 auf der Schmelz in Wien und sagt: „Von den Themenpools, die vorbereitet wurden, sind viele Randbeispiele gekommen, die nicht wirklich im Unterricht behandelt wurden.“ Auch in seiner Schule sei das Ergebnis wesentlich schlechter als im Vorjahr. „Die Schüler haben nicht so große Probleme in Mathe, die so viele Nachprüfungen rechtfertigen würden“, fährt er fort.