Massive Kritik an Facebooks App-Zentrum

Lediglich unterhalb des Buttons befindet sich in kleiner hellgrauer Schrift eine laut vzbv augenscheinlich nicht abschließende Auflistung der Nutzungszwecke durch den App-Anbieter. Die Drittanbieter räumen sich etwa das Recht ein, auf den Chat, die Informationen der Freunde und die persönlichen Kontaktdaten zuzugreifen. Eine solch umfassende Datenweitergabe an Dritte und deren Verwendung sei nach deutschem Recht ohne bewusste Einwilligung des Nutzers nicht erlaubt. Der vzbv wirft Facebook Verstoß gegen das Telemediengesetz vor.



Die Verbraucherschützer fordern vom sozialen Netzwerk, das App-Zentrum so zu gestalten, dass der Nutzer weiß, dass er seine Daten freigibt und wofür sie verwendet werden. Den Nutzern riet der vzbv, über ihre Privatsphären-Einstellungen die Voreinstellungen zu ändern oder Anwendungen und Apps zu deaktivieren, wenn sie sich und ihre Kontakte vor der unerwünschten Datenweitergabe schützen wollen.



Manipulatives Design

In dieselbe Kerbe wie der vzbv schlägt auch der Produktdesigner Avi Charkham in einem Gastbeitrag für TechCrunch. Er will anhand des neuen Facebook-Designs aufzeigen, wie das Social Network seine Nutzer dazu bringt, gewünschte Entscheidungen bezüglich der eigenen Privatsphäre zu fällen.