Männliche Cheerleader: Mit Pompons gegen das Klischee

Entwicklung: Auch George W. Bush war einst ein Cheerleader

Cheerleading, das sind strahlende, langhaarige Schönheiten am Spielfeldrand – kaum vorstellbar, dass es sich beim organisierten Anfeuern von Sportmannschaften ursprünglich um eine Männerdomäne handelte. 1889 wurden beim Football-Endspiel der University of Minnesota erstmals Jubler aus dem Publikum eingesetzt, in den 1920ern wurden an derselben Universität auch Frauen zugelassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen immer mehr College-Mädchen das Bejubeln, damals noch züchtig in langen Röcken und Sweatshirts.

Der wohl prominenteste Cheerleader der Geschichte ist George W. Bush: Der spätere Präsident der Vereinigten Staaten heizte in seinem letzten Jahr an der High School und später an der Universität Yale in den 1960er-Jahren der Menge ein. Auch seine Amtskollegen Ronald Reagan, Dwight D. Eisenhower und Franklin D. Roosevelt sorgten hinter der Seitenlinie für Stimmung bei Schulsportveranstaltungen.

Beim 53. Super Bowl kommen für das Team der Los Angeles Rams nun erstmals männliche Cheerleader zum Einsatz. Quinton Peron und Napoleon Jinnies, beide ausgebildete Tänzer, mussten sich genauso wie ihre weiblichen Kolleginnen in einem harten Auswahlverfahren durchsetzen. Peron kann sein Glück noch gar nicht fassen: „Es ist wie ein Märchen.“