Mädchen bekam in Tagesstätte Sandalen an Füße geklebt

In den Kommentaren schrieb Hayes, dass sie ihre Tochter so von der Kindertagesstätte abgeholt habe. Ihre Tochter habe gerade gelernt, sich die Schuhe selbst auszuziehen und wollte das wohl immer wieder auch vor den Erziehern demonstrieren. Mitarbeiter der Tagesstätte schienen davon so verärgert gewesen zu sein, dass sie die Sandalen mit einem Klebeband an den Füßen des kleinen Mädchens befestigten.

Laut einem Bericht im Mirror zog die Einrichtung Konsequenzen aus dem Verhalten seiner Mitarbeiter: Die involvierten Betreuer wurden gekündigt. Hayes schien zufrieden mit den Maßnahmen, denn schon am nächsten Tag brachte sie ihre Tochter wieder in die Tagesstätte. "Ich bin eine alleinerziehende Mutter und auf Hilfe von außen angewiesen", schrieb sie auf Facebook.

Böse Blicke anderer Eltern

Schon bald darauf gestaltete sich die Situation für Hayes jedoch anders. Einigen Eltern dürfte ihre Facebookaktion sauer aufgestoßen haben. Sie sei in der Betreuungseinrichtung von ihnen böse angestarrt worden. Darum habe sie sich nun doch dazu entschieden, ihr Kind sobald wie möglich von dort abzumelden.