Love has no Labels: Ein Video berührt die Netzwelt

Dieses Video begeistert aktuell die Netzgemeinde: Menschen schauen zu, wie zwei Skelette auf einer Leinwand Händchen halten, einander küssen und umarmen. Die Idee einer Geisterbahn? Die Kampagne zu einem neuen Gruselfilm? Aber dazu passen ja die Menschen nicht, die die Knochenmännchen auf der großen Leinwand beobachten und rätseln.

Das Rätsel wird rasch gelöst - denn es geht nicht um eine banale Werbebotschaft. Im Gegenteil. Hinter den Skeletten steckt jeweils eine sehr berührende Geschichte. Die Botschaft: "Love has no Gender" Oder aber: "Love has no labels." Denn plötzlich schauen die echten Menschen hinter den "Röntgenbildern" hervor. Ein Mann und eine Frau - jeweils anderer Herkunft, Religion, Hautfarbe. Ein Paar, wo einer der beiden Partner körperlich behindert ist. Zwei Frauen, die einander küssen und ein Paar sind.

Ziel der Kampagne ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass Liebe keine Grenzen kennt - sich über Geschlecht, Rasse, Behinderung, Alter, Religionen hinwegsetzt. Wer liebt, hat Recht - und deshalb stecken hinter den Skeletten all diese überraschenden Geschichten.

Das Video - es wurde vom Advertising Council einer US-amerikanischen Non-Profil-Organisation produziert - hat zum Ziel, Vorurteile bewusst zu machen und damit aufzuräumen. "Die Mehrheit der schwarzen Amerikaner sagt, dass sie nicht damit zufrieden sind, wie sie von der Gesellschaft behandelt werden", heißt es auf der Website der Organisation. Zentrales Problem sei, dass die Menschen nach wie vor, oft auch unbewusst, von Vorurteilen beeinflusst würden und danach handeln. Ziel des Films sei genau diese Bewusstwerdung.

Vielleicht hat er ja tatsächlich den erwünschten Effekt: Auf YouTube wurde es bereits 15 Millionen Mal angesehen.