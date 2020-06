Linzer Klangwolke setzt auf LED und Drohnen

"Die Wolke im Netz ist ein Projekt für die ganze Stadt, an der jeder teilnehmen kann", erklärt Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter des Ars Electronica Festivals beim Pressegespräch in Wien. Dieses Jahr geht es bei dem Highlight, welches am Samstag, 1. September um 20.30 Uhr im Linzer Donaupark stattfinden wird, darum, die Grenzen zwischen Realität und Virtualität, zwischen Mensch und Maschine, aufzulösen und aufzuzeigen, dass neue Technologien nahezu jeden unserer Lebensbereiche durchdrungen haben.

Den Anfang dieser Geschichte markieren dabei die Entdeckung der Elektrizität und der darauffolgende Siegeszug des künstlichen Lichts. Die Geschichte geht weiter mit der Erfindung der Telegrafie und Telefonie, von Film und Fernsehen und den ersten erfolgreichen Versuchen digitale Botschaften von A nach B zu übertragen. Dann wird die Rede vom World Wide Web und von der digitalen Revolution sein, von Social Media und der mobilen Kommunikation.

Doch die Klangwolke begann dieses Jahr bereits früher als sonst und zwar in Form von Bürgerpartizipation: Im Mai diesen Jahres wurden Workshops im Ars Electronica Center gestartet, bei denen interessierte Menschen Buchstaben basteln konnten, die mit LEDs versehen sind und am Abend der Linzer Klangwolke leuchten werden. "Über 1200 Leute haben sich an den Bastelarbeiten beteiligt, die Resonanz war riesengroß", hieß es seitens des Organisationsteams. Jeder Mensch bekommt hier allerdings nur einen Leuchtbuchstaben - wer keinen selbst gebastelt hat, kann auch jetzt noch einen für acht Euro käuflich erwerben.