Linux-Erfinder Torvalds kritisiert Nvidia

Der virtuelle Schreibtisch eines herkömmlichen PCs sei der einzige Bereich, in dem „ Linux nicht mit Abstand an der Spitze steht", räumte Torvalds ein. „Darüber ärgere ich mich zu Tode." Das Vordringen auf den Desktop sei sehr schwer. Die meisten Verbraucher wollten nicht das Betriebssystem selbst auf der Maschine installieren. „Das gilt nicht nur für den Desktop, sondern auch für Mobiltelefone." Der Grund, dass Linux im Mobilmarkt so erfolgreich sei, liege allein daran, dass das System von den Herstellern vorinstalliert werde.