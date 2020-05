Von Schmusekatzen und Terroristen

Warum zieht es den Freigänger an die alte Wohnadresse? Wieso pinkelt die Katze plötzlich überall hin? Wie stellt man lästige Nachtaktivitäten ab? Ist häufiges Abschlecken wider die Natur? KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter, Direktorin des Tiergarten Schönbrunn, hat Antworten auf Leserfragen:

Wir haben zwei Kater (Brüder). Vor zwei Jahren sind wir im gleichen Ort zirka zwei Kilometer umgezogen. Seither geht ein Kater regelmäßig zur alten Wohnung zurück. Vor Kurzem hat auch der zweite Kater damit angefangen. Wissen Sie Rat?

Vielleicht haben die beiden Kater in ihrem neuen Revier zu viel Konkurrenz, sodass sie sich im alten Revier wohler fühlen. Möglicherweise werden sie auch in der Umgebung ihrer alten Wohnung von jemandem gefüttert, sodass es sie immer wieder dort hinzieht. Abhilfe schaffen kann hier nur intensive Beschäftigung und Zuwendung Ihrerseits, um die beiden fester an Ihr neues Zuhause zu binden.

Vor zirka einem Jahr holten wir eine junge, anschmiegsame Katze aus dem Tierheim. Man gab uns ein Medikament mit, das sie noch bekommen sollte, dann wäre alles okay. Unser Tierarzt behob die Krankheiten, so gut es ging, und wir freuten uns mit unserer Susi. Dann begann sie in die Badewanne zu pinkeln, später wo es ihr sonst noch einfiel. Die Ratschläge des Tierarztes halfen nur manchmal. Wir können uns nicht vorstellen, dass sie ein Problem hat.

Es kommt leider sehr häufig vor, dass auch stubenreine Katzen plötzlich beginnen, überall hinzupinkeln. Die Ursachen dafür sind sehr vielfältig. Eventuelle Krankheiten wie Blasenentzündung schließt der Tierarzt aus. Andere Gründe festzustellen, erweist sich meist als schwierig: Viele Katzen reagieren auf unsaubere und stark riechende Katzenklos und suchen sich lieber einen anderen Platz für ihr Geschäft. Am besten, Sie wechseln das Katzenklo ganz aus und benutzen eine geruchsneutralisierende Katzenstreu. Das Katzenklo soll außerdem an einem Ort stehen, an dem sie ungestört ist. Mit einem zweiten Katzenklo an einer anderen Stelle kann sich die Katze ihr Klo aussuchen. An Orten, die Ihre Katze in der Zwischenzeit als Klo benutzt, können Sie nach der Reinigung ein paar Trockenfutter-Bröckchen ausstreuen; eine Katze macht niemals an ihrem Fressplatz.

Wir haben unseren Kater vor fünf Jahren von einem Bauernhof geholt, er war damals zirka drei Monate alt. Er ist sehr verschmust und liegt am liebsten bei uns auf unseren Bäuchen oder neben dem Kopfpolster. Auffällig ist, dass er wirklich ganz oft den Kontakt zu uns sucht und uns gerne mit seiner Samtpfote den Mund zuhält oder auf die Wange tatscht und Mann, Tochter und mich immer wieder gerne abschleckt. Finden Sie dieses Verhalten auffällig?

Viele Katzen zeigen das von Ihnen beschriebene Verhalten. Das Abschlecken und sanfte Treten kann verschiedene Gründe haben: Die Katze schleckt, weil die menschliche Haut salzig ist, weil sie Aufmerksamkeit haben will oder einfach, weil sie damit ihre Zuneigung zeigen will. Katzen zeigen dieses Verhalten oft vermehrt, wenn sie zu früh von der Mutter entwöhnt wurden. Das Abschlecken des menschlichen Partners ist zwar eine Verhaltensauffälligkeit, aber keine Verhaltensstörung.

Mein Kater Aramis, 18 Jahre, hat sich zu einem Terroristen entwickelt! Seit über einem Jahr beginnt er nachts zu verschiedenen Zeiten zu schreien. Mein Partner steht dann auf und gibt ihm frisches Futter. Der Kater geht gerne hinaus auf die Terrasse fressen. Dort schläft er auf der Bank, bis wir aufstehen. Dann ist er lustig ... Vom Tierarzt haben wir Relaxan-Tabletten bekommen, die helfen nur dem Erzeuger. Was sollen wir tun?

Zunächst einmal sollten Sie vom Tierarzt abklären lassen, ob eine Organkrankheit vorliegt. Der Kater könnte z. B. eine Schilddrüsenüberfunktion haben und deshalb in der Nacht hungrig sein. Eine Blutuntersuchung kann Klarheit bringen. Ansonsten scheint mir, dass Ihr Kater Sie bereits dazu „erzogen“ hat, ihm die Dose zu öffnen, wann immer er hungrig ist. (Mit 18 Jahren kann es schon sein, dass er auch einen veränderten Stoffwechsel hat, sodass er in der Nacht fressen will oder muss.) Abhilfe könnte eine langsame Umstellung auf Trockenfutter schaffen. Das kann länger stehen bleiben und der Kater kann nach Belieben fressen. Wenn er sich auf der Terrasse wohlfühlt, kann man ihm für die kältere Jahreszeit z. B. eine kleine Höhle errichten und ein „Snuggle safe“ (Heizkissen) hineinlegen, das einige Stunden warm hält. Genauso wirkungsvoll ist ein Stroh- oder Heubett. Um sein Verhalten generell zu ändern, wäre es am besten, wenn Sie eine Verhaltenstherapeutin zurate ziehen würden.