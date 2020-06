Lenovo Yoga 13: Überaus bewegliches Ultrabook

Flexibel

Das Exotische am Yoga ist seine Beweglichkeit. So kann das Display 360 Grad gekippt werden, so, dass es direkt an der Rückseite des Gehäuses anliegt. Laut Lenovo dient diese Funktion dazu, dass das Gerät auch wie ein Tablet verwendet werden kann, indem man es einfach auf einen Tisch, oder auf dem Schoß liegen hat. Sofern man das Gerät dabei nicht auf einer völlig flachen Oberfläche liegen hat, betätigt man unvermeidlich die Tastatur. Die Lösung des Problems: Ab einem bestimmten Winkel, wird jene einfach deaktiviert. Im Kurztest hat das problemlos funktioniert.

Etwas gewöhnungsbedürftig war es dennoch, das Gerät mit der Tastatur an der Rückseite zu halten. Fraglich ist dabei außerdem, wie es sich auf die Lebensdauer auswirkt, wenn die Tasten regelmäßig auf diese Weise belastet werden.

Immer noch Notebook

Das Bediengefühl eines Tablets kann Lenovo mit dem Yoga nicht bieten, dazu ist es, trotz für ein Notebook kompakter Abmessungenen, immer noch zu schwer und zu groß. Die Idee, das Display derart flexibel zurückklappbar zu machen, ist zwar interessant, fraglich ist nur, in welcher Situation man wirklich davon profitiert.

