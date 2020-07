Lenovo kündigt neue Windows 8-Tablets an

Neues Yoga-Modell

Im November soll sich unter anderem das relativ baugleiche, aber für Geschäftskunden optimierte ThinkPad Tablet 2 hinzukommen. Mit dem IdeaPad Yoga 11 stellte man außerdem ein interessantes Konzept vor, das auf dem großen Windows 8-Bruder, dem Yoga 13, basiert. Das 11,6 Zoll große Display ist über das Scharnier um 360 Grad drehbar und kann so auch in ein vollwertiges Tablet verwandelt werden. Als Prozessor kommt der Nvidia Tegra 3 zum Einsatz, der dem Gerät knapp 13 Stunden Akkulaufzeit geben soll.

Convertible mit Windows 8

Das Thinkpad Twist ist dabei noch um ein Stück flexibler als die Yoga-Reihe. Der 12,5 Zoll große Touchscreen ist über ein Gelenk frei dreh- und schwenkbar und kann so ebenfalls als vollwertiges Tablet genutzt werden. Als Betriebssystem kommt hier allerdings Windows 8 zum Einsatz. Die Hardwareausstattung kann sich dementsprechend sehen lassen: ein Intel Core i7-Prozessor der dritten Generation, 500 GB HDD oder wahlweise 128 GB SSD, acht Gigabyte RAM sowie ein optionales 3G-Modem für UMTS/HSDPA-Empfang. Das Convertible wiegt knapp 1,6 kg und hat eine Akkulaufzeit von sieben Stunden. Der Preis für das Gerät ist in Europa mit 1.070 Euro deutlich höher als in den USA, wo das günstigste Modell bereits um 800 Dollar erhältlich sein soll. Dieses dürfte allerdings deutlich schwächer ausgestattet sein.