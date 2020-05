Lego-Roboter hebelt E-Book-Kopierschutz aus

Ein spezielles Software-Skript liefert jedes Foto an ein Schrifterkennungsprogramm, das den Text in der Bilddatei in einen neuen E-Book-Text umwandelt. Der Kopierschutz wird auf eine Weise umgangen, die kaum zu verhindern ist. "Du machst eine Kopie des Buches, aber auf Augenhöhe, sodass das Resultat kein Stapel Papier, sondern ein neues E-Book ist", beschreibt Purgathofer sein Projekt gegenüber AllThingsD.



