Hungrig aufs Leben

** ARCHIV ** Ein extrem schlankes Model auf der Rosa Cha Fashion Show in New York am 10. Sept. 2006. Keine "Hungerhaken" auf den Laufsteg: Vertreter der Modebranche haben sich am Freitag, 11. Juli 2008, in einer Vereinbarung mit Gesundheitsministerin Ulla Schmidt verpflichtet, keine krankhaft unterernaehrten Models mehr einzusetzen. Hintergrund sind erschreckende Zahlen zur Magersucht. (AP Photo/Diane Bondareff) --- ** FILE ** A very thin model walks the runway at the Rosa Cha spring 2007 fashion show, on Sept. 10, 2006, in New York. (AP Photo/Diane Bondareff)

