Charmante Schneckenjäger

... die Familie der Entenvögel mit etwa 150 Arten die artenreichste aus der Ordnung der Gänsevögel ist? Es gehören z. B. Enten, Gänse und Schwäne dazu.

... Laufenten eine Unterart der Stockenten sind? Anas platyrhynchos f. domestica zählt zur Gattung der „Eigentlichen Schwimmenten“.

... Indische Laufenten aus Südostasien stammen? Im 19. Jh. wurden sie über Seewege nach England, dann in andere Teile Europas gebracht. Dort wurden sie später auch rassisch veredelt.

... Entenvögel an ein Leben am und im Wasser angepasst sind? Ihr langer Körper gibt ihnen beim Schwimmen Auftrieb, die Füße sind mit Schwimmhäuten versehen und setzen weit hinten am Körper an. Fliegen ist nicht ihre Stärke.

... Pinguinenten, so der Sammelbegriff für Enten mit steiler Körperhaltung, fleißige Eierleger sind? Landenten dagegen eignen sich vor allem als Fleischlieferanten. Auch Entenfedern werden kommerziell genutzt.

... sich Ente und Erpel in Federkleid und Größe weniger gleichen, als das bei Gans und Ganter der Fall ist? Weitere Unterschiede: Enten sind meist kleiner und kürzerhalsig als Gänse, sie quaken, fressen alles und suchen jede Brutsaison einen neuen Partner. Gänse hingegen sind schnatternde Pflanzenfresser und verpaaren sich fürs Leben.