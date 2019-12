"Last Christmas" & Co.: Warum Weihnachten immer gleich klingt

Meistgestreamt

10,8 Millionen Mal wurde Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ vergangenen Dezember innerhalb von 24 Stunden auf Spotify angeklickt – so oft wie kein Lied zuvor.

Meistverkauft

„White Christmas“ in der Version von Bing Crosby verkaufte sich laut dem Guinness Buch der Rekorde seit 1947 über 50 Millionen Mal und ist damit die meistverkaufte Single der Musikgeschichte.

Meistgespielt

Die englische Verwertungsgesellschaft Performing Rights Society bestätigte den subjektiven Eindruck vieler: Von allen Weihnachtssongs lief „Last Christmas“ in den vergangenen Jahren am öftesten im Radio, gefolgt von „Do They Know It's Christmas“ und „Fairytale of New York“.

Beliebt in Österreich

Auf der Ewigen Bestenliste der Austro-Charts schafft es „Last Christmas“ auf Platz 4, „Wonderful Dream“ von Melanie Thornton auf Platz 11 und „All I Want For Christmas Is You“ auf Platz 18.